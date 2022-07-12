رئيسا وزراء الكويت وباكستان يبحثان تعزيز العلاقات

العالم - الكويت

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء الباكستاني بنظيره الكويتي، اليوم الاثنين، بحسب وكالة "كونا" الكويتية الرسمية.

وأوضحت الوكالة الكويتية، أن الاتصال تطرق إلى "تعزيز العلاقات بين البلدين، وعدد من القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك".

وتولى شريف رئاسة الوزراء خلفاً لعمران خان الذي أطاح به البرلمان الباكستاني في أبريل الماضي، ومنذ ذلك الحين، يسعى رئيس الوزراء الجديد لتوطيد العلاقات مع دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي.

ورحبت دول مجلس التعاون بتعيين شريف وأعربت عن أملها في تعزيز التعاون، حيث تمتلك إسلام آباد علاقات تاريخية على المستويين العسكري والاقتصادي مع دول مجلس التعاون كافة.