وزير خارجية ایطاليا يدعو لانجاز محادثات الغاء الحظر ضد ايران بسرعة

العالم - ايران

وقد اعلن الوزير الايطالي في بداية لقائه بنظيره الايراني رغبة بلاده في تعزيز الحوار بين طهران وروما للتوصل الى مواقف بناءة على كلا الصعيدين الاقليمي والدولي ودعا الى وضع اللمسات الاخيرة على محادثات الغاء الحظر ضد ايران بأسرع وقت ممكن لأنها تعتبر أمرا ضروريا لارساء الامن والاستقرار في المنطقة ووسيلة لاستئناف التعاون الثنائي في المجالين الاقتصادي والثقافي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الايطالية: ان المسؤولين في ايطاليا اعربوا عن دعمهم لمواجهة قضايا مثل الحرب الاوكرانية من خلال وقف اطلاق النار بسرعة واجراء محادثات السلام بين الوفدين الاوكراني والروسي .

واكد وزير الخارجية الايطالي لنظيره الايراني ان التحسن والتقدم في هذه المنطقة انما يحصلان من خلال الحوار والتعاون.

بدورها اعلنت وزارة الخارجية الايرانية أن الوزير عبد اللهيان توجه الى روما امس الاثنين على رأس وفد لاجراء محادثات مع المسؤولين الايطاليين والفاتيكان والتقى فور وصوله العاصمة الايطالية بنظيره الايطالي «لویجي دي ‌مایو».

وتابع وزير الخارجية قائلا: انه التقى نظيره الايطالي حتى الان مرتين في كل من نيويورك ومونيخ وتباحث معه حول عدة قضايا منها العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

وكانت الجولة الثالثة من المحادثات السياسية بين ايران وايطاليا قد جرت في طهران 24 حزيران الماضي برئاسة المساعد السياسي لوزارة الخارجية «علي باقري» والأمين العام لوزارة الخارجية الايطالية و «ايتوري سکويي».