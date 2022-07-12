حماس لا ترهن تصعيدها العسكري بمجيء بايدن او غيره

العالم - فلسطين

وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مصادر "لم تُسمها"، أن "اتصالات أجراها مسؤولون في مصر وقطر بقيادة حركة حماس للتهنئة بعيد الأضحى، تناولت زيارة الرئيس الأميركي إلى المنطقة منتصف هذا الشهر".

وأضافت أن "الوسطاء نقلوا رغبتهم في ألا يصاحب الزيارة أيّ تصعيد في الأراضي الفلسطينية، لأنّ من شأن رفْع حدّة التوتُّر خلالها، التسبُّب بانعكاسات سلبيّة على قطاع غزة وعلى حركة حماس".

وأشارت الصحيفة إلى ان "حماس ردت بالقول إن العمل المقاوم للشعب الفلسطيني غير مرتبط بزيارة أحد إلى المنطقة، بل يكون تصاعده وفق المصلحة التي يراها الفلسطينيون".

وأكدت أن "الاحتلال حذر عبر الوسطاء من أن التصعيد خلال زيارة بايدن، سيؤدّي إلى خطوات صعبة تجاه غزة، تشمل التراجع عن التحسينات الاقتصادية التي سُمح بها أخيراً".