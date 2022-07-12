إثيوبيا تبدأ التخزين الثالث في سد النهضة

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وأضاف على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك": "طبقًا للتوقعات بدأ أمس الإثنين التخزين الثالث لسد النهضة.

ويتضح ذلك من خلال الأقمار الصناعية حيث بدأت المياه فى تخطى مستوى البحيرة من العام الماضي من خلال اختفاء بعض الجزر الصغيرة، واقتراب المياه نحو سد السرج (السد الركامى المقوس) وتبعد عنه بحوالي 1 كم مثل العام الماضي، وسوف تقترب أكثر حتى تلامسه".

وتابع: "من المتوقع أن يستمر التخزين حتى نهاية الشهر الجاري في حال استمرار فتح بوابتي التصريف (60-70 مليون م3/يوم) عند منسوب 590 مترًا فوق سطح البحر للمر الأوسط (بتخزين حوالى 4 مليارات م3)، أو الخامس من أغسطس عند منسوب 595 مترا (بتخزين 5.5 مليار م3)، ليصبح إجمالى التخزين 12 مليار م3 عند منسوب 590 م، أو 13.5 مليار م3 عند منسوب 595م، وفي نهاية التخزين سوف تفيض المياه من أعلى الممر الأوسط".