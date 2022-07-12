الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢
٠٨:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

كشفتها الأقمار الصناعية..

إثيوبيا تبدأ التخزين الثالث في سد النهضة

إثيوبيا تبدأ التخزين الثالث في سد النهضة
الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن إثيوبيا بدأت أمس الإثنين التخزين الثالث في سد النهضة.

العالم - افريقيا

وأضاف على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك": "طبقًا للتوقعات بدأ أمس الإثنين التخزين الثالث لسد النهضة.

ويتضح ذلك من خلال الأقمار الصناعية حيث بدأت المياه فى تخطى مستوى البحيرة من العام الماضي من خلال اختفاء بعض الجزر الصغيرة، واقتراب المياه نحو سد السرج (السد الركامى المقوس) وتبعد عنه بحوالي 1 كم مثل العام الماضي، وسوف تقترب أكثر حتى تلامسه".

وتابع: "من المتوقع أن يستمر التخزين حتى نهاية الشهر الجاري في حال استمرار فتح بوابتي التصريف (60-70 مليون م3/يوم) عند منسوب 590 مترًا فوق سطح البحر للمر الأوسط (بتخزين حوالى 4 مليارات م3)، أو الخامس من أغسطس عند منسوب 595 مترا (بتخزين 5.5 مليار م3)، ليصبح إجمالى التخزين 12 مليار م3 عند منسوب 590 م، أو 13.5 مليار م3 عند منسوب 595م، وفي نهاية التخزين سوف تفيض المياه من أعلى الممر الأوسط".

روابط ذات صلة

السودان وإثيوبيا يبحثان سبل تعزيز جهود حل أزمة سد النهضة

إثيوبيا تواصل ملء سد النهضة والمياه لن تصل مصر والسودان حتى الشهر المقبل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فيديوغرافيك.. أولويات زيارة بايدن لتل ابيب والرياض

حماس لا ترهن تصعيدها العسكري بمجيء بايدن او غيره

المغرب..تواصل "برنامج المصالحة" مع إرهابيين التحقوا بتنظيمات في سوريا

تحرير 110 مهاجرين مختطفين على يد عصابة بنغالية في ليبيا

لوغانسك: اوكرانيا أحرقت مستشفى للولادة في سيفيرودونيتسك قبل انسحابها

فتح الحدود البرية في 15 يوليو المقبل.. تدابير جيدة لعبور التونسيين والجزائريين عبر الحدود