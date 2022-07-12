روسيا تشدد على تخليص أوكرانيا من النازية

العالم- الازمة الاوكرانية

قال دميتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي نظمته روسيا حول مكافحة النازية والفاشية في أوكرانيا، الاثنين:

تكريما لذكرى المقاتلين القدامى (الذين كافحوا النازية والفاشية خلال الحرب العالمية الثانية) ومن أجل الأجيال القادمة لا بد من إنجاز مهمة تخليص أوكرانيا من النازية. إننا نعرف ما نفعل، فنتصرف على نحو صائب رافضين بعث النازية من جديد على حدودنا. هذا وأكدت السلطات الحالية في أوكرانيا تبعيتها للنازية حينما وجهت قواتها، الاثنين، ضربة صاروخية إلى المواطنين الآمنين في مدينة نوفايا كاخوفكا التابعة لمقاطعة خيرسون، جنوبي البلاد.