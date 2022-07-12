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فيديوغرافيك.. أولويات زيارة بايدن لتل ابيب والرياض

الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن جو بايدن سيقدم استراتيجيتَهُ للشرق الأوسط خلال قمته مع قادة دول عربية الأسبوع الجاري.

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فيديوغرافيك.. أولويات زيارة بايدن لتل ابيب والرياض