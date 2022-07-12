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سفیر ایران في فيينا: الكرة في ملعب اميركا وعليها عدم اهدار الفرصة

سفیر ایران في فيينا: الكرة في ملعب اميركا وعليها عدم اهدار الفرصة
الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٤١ بتوقيت غرينتش

اعتبر السفير الايراني في النمسا «عباس باقربور اردکاني» الكرة الآن في ملعب الاميركان وعليهم اغتنام الفرصة وعدم اهدارها مشيرا الى أن الجانب الايراني لم يحصل على أية فائدة من برنامج العمل المشترك منذ اكثر من 4 اعوام.

العالم - ايران

وأكد السفير«اردکاني» الذي كان يتحدث لمجلة «الدبلوماسية والتجارة» أن التراث المخجل للرئيس الاميركي السابق «ترامب» بفرض الحظر غير الانساني على الشعب الايراني، لازال قائما حيث يواصله خلفه «بايدن».

وشدد هذا الدبلوماسي الايراني البارز على ان الحقيقة المرة هي أن الشعب الايراني لم يحصل على اية فائدة من امتيازات برنامج العمل المشترك منذ اكثر من 4 اعوام، فيما نكثت بعض الدول الاوروبية التزاماتها وما يبعث على الاسف الشديد هو ان هذه الدول غضت الطرف عن هذه الانتهاكات اللاانسانية التي تقوم بها اميركا ضد الشعب الايراني.

وأوضح قائلا: بمجرد عودة الاطراف الاخرى الى الاتفاق النووي وعملها بكل التزاماتها بشكل كامل، فإن ايران ستقوم بدورها الالتزام بتنفيذ التزاماتها رغم أن ذلك لن يعوض عن الخسائر التي حلت بالشعب الايراني ابدا حيث ادى الحظر غير الانساني الذي شمل المعدات الطبية والادوية.

وتابع قائلا: ان الكرة الآن في الملعب الاميركي وعلى الاميركان عدم اهدار هذه الفرصة رغم ان الكثير من المراقبين يؤكدون افتقاد هؤلاء لاتخاذ القرار السياسي فيما اتخذت ايران قرارها السياسي لتنفيذ الاتفاق النووي في حالة التزام الجانب الآخر بذلك.

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