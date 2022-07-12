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رسومات مسروقة في محطات المترو بمصر

الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

بعد أن روجت السلطات المصرية للرسومات في محطات المترو بأنها تطور نوعي في هوية فن الرسم على الجدران، إكتشف المصريون أن غادة والي التي تم تلزيمها بهذه المهمة سرقت الرسومات من فنان روسي.

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وأثارت هذه السرقة غضب نشطاء مواقع التواصل.

في وقفة عرفة حيث المسلمون جميعاً يؤدّون مناسك الحج، وقف محمد العيسى خطيباً فيهم. والعيسى..شيخ التطبيع مع كيان الإحتلال الإسرائيلي كما يسمى، من أهم عوامل الترويج للتطبيع مع الإحتلال، لاسيما في نسخته المرتقبة مع السعودية.

وانتشرت انتقادات كثيرة ودعوات لعدم السماح لمحمد العيسى وأمثاله بالقيام بنشاطات مماثلة.

في مجال اخر، وبعد النجاح الباهر والإنتشار الواسع الذي حقَّقه نشيد سلام يا مهدي أو سلام فرمانده، أدّى أطفال وشبان ونساء ورجال من لبنان النشيد في مناطق عدة من البلاد. هذه مشاهد من أكثر من منطقَة لبنانيَة حيث أنشد اللبنانيون سلام يا مهدي.

واما هفواتُ جو بايدن.. فهي كثيرة ومتتالية. أحدث هفوات الرئيس الأميركي حدثت حين كان يلقي كلمة متلفزة عن الملقن الآلي. بايدن قرأَ جملة.. إنتهى الإقتباس كرر السطر. وهي جملة تكتَب لكي ترشد بايدن إلى الخطوة التالية من الخطاب وليس ليقرأها.

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