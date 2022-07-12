حمولته متجهة للهند .. وصول اول قطار شحن روسي الى ايران

العالم - ايران

وكان القطار قد انطلق من محطة " تشخوف" الروسية 27 يونيو/حزيران الفائت متجها نحو الجانب الشرقي من ممر "الشمال – الجنوب"، مرورا بكازاخستان وتركمانستان وصولا الى ايران وبالتالي بندرعباس لشحن الحمولة التي تضم 39 حاوية نمطية 20 قدما الى ميناء " نافا شيفا" الهندي.

وتوقف القطار الروسي في مدینة " سرخس" شمال شرقي البلاد، ومن ثم تم اعادة شحن حمولته عبر قطار شحن ايراني الى ميناء الشهيد الرجائي.

وبحسب الاتفاقية الحديثة بين موسكو وطهران فانه سيتم ترانزيت 10 ملايين طن من السلع الروسية عبر ايران الى باقي الدول عبر ممر " الشمال – الجنوب".