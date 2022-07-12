الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢
١٠:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 12-07-2022

الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 11-07-2022

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 11-07-2022

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 11-07-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. أسباب تقوية العسكر في السودان بعد سقوط البشير

شاهد: سخط مصري ضد رسومات مسروقة علی جدران المترو

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 12-07-2022

غانتس يهاتف مسؤولاً عسكرياً بحرينياً

السلطات السعودية تعتقل نجل الداعية "سليمان الدويش" المخفي قسريا

شاهد بالفيديو.. الأمم المتحدة تهدد 'اسرائيل' بإدراجها في قائمة العار