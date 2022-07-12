صحيفة: إعلان استقالة رئيس سريلانكا غدا

العالم- آسيا والباسفيك

وذكرت "ديلي ميرور" إنه تم التوقيع على خطاب استقالة الرئيس وتسليمه إلى مسؤول حكومي كبير سيقوم بدوره بتسليمه إلى رئيس البرلمان.

وأضافت أن رئيس البرلمان ماهيندا يابا أبيواردينا الذي تم إبلاغه بالخطاب سيصدر بعد ذلك إعلانا عاما، اليوم، ينهي رئاسة جوتابايا راجاباكسا.

وانتشرت التكهنات أمس الأول (السبت) بأن راجاباكسا قد غادر الجزيرة بالفعل، لكن هذه التقارير قوبلت بالرفض من قبل مصادر رفيعة مقرّبة من الرئيس أكدت أن راجاباكسا لا يزال في البلاد ويتم حمايته من قبل القوات المسلحة.

وبحسب الصحيفة "قبل أحداث الشغب في 9 يوليو بقليل، تم إخلاء راجاباكسا من مقر رئاسة الجمهورية في فورت من قبل قوات الأمن وتم حمايته على متن سفينة بحرية داخل المياه الإقليمية للبلاد لأسباب أمنية".

وقالت مصادر مقربة منه إن راجاباكسا إن الأخير التقى بقادة الجيش وقوات الأمن وما زال داخل البلاد، لكن مكان وجوده غير معروف، ومن المرجح أن يغادر البلاد هذا الأسبوع، مما يمهد الطريق أمام رئيس جديد لأداء اليمين وتشكيل حكومة بمشاركة جميع الأحزاب.

ومن المقرر أن يؤدي رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ، غدا الأربعاء، اليمين كرئيس لفترة مؤقتة حتى يتم اختيار رئيس جديد من قبل البرلمان في 20 يوليو/تموز الجاري.