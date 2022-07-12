الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢
١٠:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد: سخط مصري ضد رسومات مسروقة علی جدران المترو

الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٣ بتوقيت غرينتش

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي غضباً کبيراً بعد ما تبين ان الرسومات التي روجت لها الحکومة المصرية علی جدران محطات الانفاق هي رسومات مسروقة.

العالم - مصر

بعدما روَّجت السلطات المصرية للرسومات في محطات المترو بأنها تطور نوعي في هوية فن الرسم على الجدران، إكتشف المصريون أن غادة والي التي تم تلزيمها بهذه المهمة سرقت الرسومات من فنان روسي.

وعلق "محمد أبو غزالة" علی الموضوع كاتباً:"حكاية تلخص حال مصر المخطوفة والمسروقة من شوية لصوص. رسومات مترو كلية البنات مسروقة من فنان روسي ومدفوع فيها مئة وعشرين مليون جنيه. وبعدين يطلعلك واحد يقولك إحنا فقرا أوي".

وغرد "مصطفى جاويش":"منظومة الفساد أتت بالشابة غادة والي ومنحتها مئة وعشرين مليون جنيه من فلوس الغلابة مقابل جداريات طلعت مجرد ورق حائط وبعدين كمان رسومات مسروقة من الفنان الروسي يعنى السيسي تسبب فى جريمة مزدوجة".

أما "فاطمة" فغردت:"طب و فلوسنا اللي لهفتها النصابة الحرامية مصيرها إيه وتكلفة الإزالة وإعادة الرسم على حساب مين؟".

روابط ذات صلة

'الحوار الوطني المصري': استياء من تخلّف النظام عن وعوده

السيسي يواجه سخرية مغردين في مواقع التواصل..والسبب "برامج الطبخ"!

السيسي: مصر ليس لديها ثروات وسألت "شيخ التنقيب"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. أسباب تقوية العسكر في السودان بعد سقوط البشير

شاهد: سخط مصري ضد رسومات مسروقة علی جدران المترو

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 12-07-2022

غانتس يهاتف مسؤولاً عسكرياً بحرينياً

السلطات السعودية تعتقل نجل الداعية "سليمان الدويش" المخفي قسريا

شاهد بالفيديو.. الأمم المتحدة تهدد 'اسرائيل' بإدراجها في قائمة العار