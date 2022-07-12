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بالصور.. علماء يحولون رمال الصحراء إلى تربة خصبة

بالصور.. علماء يحولون رمال الصحراء إلى تربة خصبة
الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش

يواجه العالم أزمة غذاء وسط تحذيرات من المتخصصين بوصول أسعار المواد الغذائية إلى مستويات لم تحدث منذ سنوات.

العالم - منوعات

ويضع ذلك ضغوطا على جميع دول العالم وخاصة الدول ذات الكثافة السكانية العالية للبحث عن كل الوسائل الممكنة لزيادة إنتاجها الزراعي.

وتعد الصين واحدة من الدول الرائدة في الأبحاث الخاصة بالتوسع الزراعي رأسيا عن طريق استخدام تقنيات متطورة تزيد إنتاجية المساحات المزروعة، أو أفقيا عن زيادة تطوير وسائل جديدة لاستصلاح أراضي جديدة.

وتقول شبكة تلفزيون الصين الدولية إن مجموعة من الباحثين في إحدى الجامعات الصينية يعملون على تطوير تقنيات جديدة يمكنها تحويل رمال الصحراء إلى تربة خصبة للزراعة عن طريق بعض المواد التي يتم إضافتها إلى التربة.

ونشرت الصحيفة صورا حديثة لما وصل إليه العلماء بجامعة تشونغتشينغ جياوتونغ، الذين يعملون في مشروع تجريبي في هذا المجال بدأ العمل فيه منذ عام 2017.

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