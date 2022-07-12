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المغرب.."إيفانكا ترامب" تزور الصحراء الغربية!

المغرب..
الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٢٤ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام مغربية أن إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تزور منطقة الصحراء الغربية، والتي تسعى إلى الاستقلال عن المغرب منذ عقود.

العالم - المغرب

ووصلت إيفانكا ترامب المغرب في الأول من الشهر الجاري رفقة زوجها والأسرة.

وأثار اختيار إيفانكا ترامب للزي المحلي، المعروف باسم الملحفة، إرباكا للبعض على الإنترنت بينما أشاد بها آخرون.

وكانت آخر زيارة لإيفانكا ترامب للمغرب في عام 2019، واستمرت ثلاثة أيام، وتضمنت الترويج لمبادرتها للتنمية الاقتصادية للمرأة "مبادرة المرأة العالمية للتنمية والازدهار".

والصحراء الغربية ليست وجهة شائعة للسياح. وتنصح حكومة بريطانيا، من بين جهات أخرى، المسافرين بالبقاء يقظين في جميع الأوقات بسبب احتمال وقوع هجمات.

وفي عهد الرئيس ترامب، وافقت الولايات المتحدة على الاعتراف بمطالبة المغرب بكامل الصحراء الغربية، مقابل تطبيع العلاقات مع الإحتلال.

وشملت الصفقة التي تمت في ديسمبر/ كانون أول 2020 إعادة فتح مكاتب الاتصال في تل أبيب والرباط، التي أغلقت في عام 2000 عندما انهارت العلاقات، بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية.

وكانت الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة، وضمها المغرب في عام 1975. ومنذ ذلك الحين كانت موضع نزاع إقليمي طويل الأمد، بين المغرب وشعبه الصحراوي الأصلي، بقيادة جبهة البوليساريو المؤيدة للاستقلال.

وانتهى تمرد استمر 16 عاما بهدنة توسطت فيها الأمم المتحدة في عام 1991 ووعد بإجراء استفتاء على الاستقلال، والذي لم يتم بعد.

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المغرب.."إيفانكا ترامب" تزور الصحراء الغربية!