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نشيد سلام يامهدي يرعب أعداء المقاومة في لبنان

الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:١٩ بتوقيت غرينتش

بعد النجاح الباهر والإنتشار الواسع الذي حققه نشيد سلام يا مهدي أو سلام فرمانده، أدّى أطفال وشبان ونساء ورجال من لبنان النشيد في مناطق عدة من البلاد.

العالم - لبنان

وانتشرت مشاهد من أكثر من منطقة لبنانية حيث أنشد اللبنانيون سلام يا مهدي.

عدد من السياسيين والإعلاميين والفنانين اللبنانيين هاجموا النشيد، والخلفيات معروفة طبعا، واستُخدمت عبارات مغلوطة مثل أن النشيد ترجمة لإحتلال إيراني مزعوم. في المقابل، رد العديد من اللبنانيين المسلمين والمسيحيين على هؤلاء.

على مواقع التواصل أيضا كانت هناك ردود على من يستغلون نشيد سلام يا مهدي لتشويه صورة المقاومة.

وعلقت "فاطمة مطر":"يعتبرون نشيد سلام يا مهدي هو لغسل أدمغة الاطفال، نعم نحن نغسل أدمغة اطفالنا من الانحطاط الذي تنشرونه من تشجيع وترويج الى المثلية..ومن التعري الذين تدّعون انه حرية. سنربي اطفالنا كما نشاء نحن على نهج الحسين والمهدي لا كما تشاؤون انتم".

"أمجد العضاض" بدوره علق:"سلام يا مهدي نشيد يمثل جانب مهم من عقيدتنا، لم نتعدى فيه على أحد و لم نسئ فيه لطائفة. ببساطة نحن نفهم ما الذي يزعجكم، وعي الامة وارتباطها بامام زمانها الذي تجسد في هذه الانشودة هو ما اثار حفيظتكم وهو مؤشر مهم على فشل مشاريعكم لابعاد الامة عن قيمها ومسخ هويتها".

وكتبت "ميريام":"أجمل ما في نشيد سلام يا مهدي، هو إلتفاف المسلم والمسيحي وغيرهم حول المخلص الآتي ومعه المسيح، في برنامج إصلاحي تغييري ليس في لبنان فحسب، وإنما على كامل الكرة الأرضية. وهذا التكاتف والالتفاف دبّ الرعب في صفوف أعدائنا، عدو الداخل والخارج".

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