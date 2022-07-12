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في لقاء صالح واللافي..

تأكيد البرلمان والمجلس الرئاسي الليبي على ضرورة وجود حكومة واحدة

تأكيد البرلمان والمجلس الرئاسي الليبي على ضرورة وجود حكومة واحدة
الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ونائب المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، على ضرورة أن تكون هناك حكومة واحدة، قادرة على تنفيذ الاستحقاقات الدستورية والانتخابية.

العالم - ليبيا

هذا وبالإضافة لمناقشة الأزمات المتمثلة في نقص الكهرباء والوقود، التي أثرت سلباً على حياة المواطنين.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي في بيان عبر صفحته على موقع "فيسبوك" أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بحضور النائبين المبروك الخطابي، وأيمن سيف النصر، بحث كيفية معالجة النقاط الخلافية في مشروع الدستور، تمهيداً لطرحها للنقاش مع باقي الأطراف المعنية، بغية الوصول إلى صيغة نهائية في أقرب وقت ممكن.

وأكد اللافي على ما جاء في مطالبة رئيس مجلس النواب بشأن التحقيق في أزمة الكهرباء، لأجل سرعة التخفيف من معاناة شعبنا.

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