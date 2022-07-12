شاهد.. ايران تحاكم متزعم زمرة ارهابية عميلة لأمريكا

العالم - مراسلون

للمرة الخامسة، وفي محكمة الثورة بالعاصمة الإيرانية طهران يحضر "جمشيد شارمهد" متزعم زمرة "تندر" الإرهابية التي تتخذ من اميركا مقراً لها، ويمتثل أمام العدالة. يحضر ومعه ملفه المليء بالجرائم والاتهامات، أبرزها تشكيل وادارة زمرة ارهابية نفّذت العديد من الانفجارات، منها تخطيط وتوجيه عملية تفجير حسينية سيد الشهداء (ع) في شيراز وخلال مراسم العزاء الحسيني.

وقال رئيس المحكمة، القاضي أبو القاسم صلواتي:"إنّ ممثل الادعاء العام وخلال الجلسات السابقة قدّم وشرح اتهامات المتهم والتي اعترف بها واليوم نستمع لأقوال عوائل الشهداء والمصابين في الحادث".

الجلسة الخامسة شهدت حضور عدد من ذوي شهداء وضحايا جرائم زمرة "تندر" الارهابية ليقدموا شكاواهم ضد المتهم وما فعلته جماعته من ارهاب وجرائم، وكذلك الدول الداعمة لهذه الجماعة الارهابية.

وقالت اذر علي بور وهي والدة الشهيد محمد مهدوي:"انا والدة الشهيد وفخورة باستشهاد ابني من أجل الاسلام، وإذا شاء الأمر أقدم أولادي الأربعة. وأطالب المحكمة أن تعطي جزاء المجرم والدول التي دعمت زمرته الإرهابية".

اما علي رضا بنياني وهو أحد المصابين في الحادث، فقال لقناة العالم:"انا أصبت جراء الحادث وأسأل المجرم لماذا ارتكب جريمته، وهل توصل هو وجماعته لما أرادوه؟ لكن ليعلموا نحن الفائزون لأنّ هذه الأعمال تزيد من عزمنا وإرادتنا".

وقالت سمية نصيري وهي بنت الشهيد علي نصيري:"ابي استشهد في الحادث، واطالب المحكمة بمعاقبة المتهم، ونؤكد أننا صامدون في طريق ثورتنا ولا تأثير لمثل هذه الجرائم علينا".

وخلال جلْسة المحكمة تم بث فيديو للحظة انفجار الحسينية، ما أدى إلى حزن وبكاء الحاضرين في المحكمة.

ارهاب وعمالة رافقا جمشيد شارمهد متزعم زمرة تندر الارهابية التي خططت لتنفيذ عمليات مسلحة وتخريبية داخل ايران.