عائلة الشهيدة أبو عاقلة تطلب لقاء بايدن خلال زيارته للكيان الإسرائيلي

العالم-فلسطين

واستشهدت ابو عاقلة برصاص قناص إسرائيلي خلال تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين الشهر الماضي.

وطالبت العائلة بلقاء الرئيس بايدن خلال زيارته للقدس هذا الأسبوع. وفي رسالة إلى الرئيس ، كتبت العائلة أن تقييم وزارة الخارجية الأمريكية لقضية القتل لا يؤدي إلا إلى حجب الأدلة التي تظهر أن أبو عاقله قتلت برصاص الجيش الاسرائيلي وتبرئة القاتل من المحاكمة.

واتهمت الأسرة البيت الأبيض بتبني استنتاجات كيان الاحتلال"بقصد لتقويض جهودنا من أجل العدالة والمسؤولية عن مقتل شيرين". وجاء في الرسالة "بدلا من ذلك ، تحرص الولايات المتحدة على محو كل الظلم الذي تمارسه القوات الإسرائيلية".

وقالت ابنة أخت الصحفية لينا أبو عاقلة لصحيفة الغارديان البريطانية إن طلب لقاء بايدن بعد وصوله إلى القدس يوم الأربعاء قوبل بصمت من البيت الأبيض.

من الواضح أن الولايات المتحدة تحاول دفن القضية. وأضافت: "إنهم يحاولون التستر عليها" ، مضيفة أنه "إذا قُتلت شيرين في أوكرانيا ، فأنا متأكدة بنسبة 100٪ أن رد الفعل كان سيكون مختلفًا تمامًا