الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢
١٢:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

عائلة الشهيدة أبو عاقلة تطلب لقاء بايدن خلال زيارته للكيان الإسرائيلي

عائلة الشهيدة أبو عاقلة تطلب لقاء بايدن خلال زيارته للكيان الإسرائيلي
الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:٤٩ بتوقيت غرينتش

 طالبت عائلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة بمقابلة الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته للمنطقة نهاية الأسبوع.

العالم-فلسطين

واستشهدت ابو عاقلة برصاص قناص إسرائيلي خلال تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين الشهر الماضي.

وطالبت العائلة بلقاء الرئيس بايدن خلال زيارته للقدس هذا الأسبوع. وفي رسالة إلى الرئيس ، كتبت العائلة أن تقييم وزارة الخارجية الأمريكية لقضية القتل لا يؤدي إلا إلى حجب الأدلة التي تظهر أن أبو عاقله قتلت برصاص الجيش الاسرائيلي وتبرئة القاتل من المحاكمة.

واتهمت الأسرة البيت الأبيض بتبني استنتاجات كيان الاحتلال"بقصد لتقويض جهودنا من أجل العدالة والمسؤولية عن مقتل شيرين". وجاء في الرسالة "بدلا من ذلك ، تحرص الولايات المتحدة على محو كل الظلم الذي تمارسه القوات الإسرائيلية".

وقالت ابنة أخت الصحفية لينا أبو عاقلة لصحيفة الغارديان البريطانية إن طلب لقاء بايدن بعد وصوله إلى القدس يوم الأربعاء قوبل بصمت من البيت الأبيض.

من الواضح أن الولايات المتحدة تحاول دفن القضية. وأضافت: "إنهم يحاولون التستر عليها" ، مضيفة أنه "إذا قُتلت شيرين في أوكرانيا ، فأنا متأكدة بنسبة 100٪ أن رد الفعل كان سيكون مختلفًا تمامًا

روابط ذات صلة

هذا أول ما سيشاهده بايدن في بيت لحم!

"الحق" الفلسطينية تشكك بنتائج الفحص الأميركي لرصاصة استشهاد شيرين أبو عاقلة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حماس تعلق على حرق الاحتلال جنود مصريين أحياء بحرب67

62 إصابة جديدة.. "كورونا" يغزو موريتانيا

عائلة الشهيدة أبو عاقلة تطلب لقاء بايدن خلال زيارته للكيان الإسرائيلي

بايدن سيلتقي نتنياهو 15 دقيقة خلال زيارته للاراضي المحتلة

ما هي درجة حرارة المكيف المناسبة للإنسان؟

شاهد.. ايران تحاكم متزعم زمرة ارهابية عميلة لأمريكا