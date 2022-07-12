الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من الضفة والقدس

العالم-الاحتلال

وقالت مصادر مقدسية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين وليد وعبد الرحمن سالم الخطيب بعد اقتحام منزل عائلتهما في حزما شمال شرق القدس.

يشار إلى أن وليد أسير محرر كان قد اعتقل عدة مرات لدى الاحتلال كان آخرها في فبراير الماضي.

واعتقلت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، 5 شبان من مخيم الجلزون برام الله، أثناء عودتهم من مدينة القدس.

وأفادت مصادر محلية أن المعتقلين هم: جمال مقدادي، وأمير العموري، ومحمد حسام زيد، وأحمد كامل مخلوف، ومالك أبو خليفة.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الليلة الماضية الشاب قصي النتشة خلال تواجده بجانب باب حطة، ونقلته إلى أحد مراكز الاعتقال والتوقيف، قبل الإفراج عنه شرط عودته اليوم إلى التحقيق.

كما مدد الاحتلال اعتقال الأشقاء الفتية قسام ونصر الله إياد الأعور من بلدة سلوان حتى يوم الأربعاء القادم.

واعتقل الاحتلال الشاب حميدو الزكاري من نابلس على الطريق الواصل بين نابلس وقلقيلية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حسن عبد السلام العويوي أثناء محاولته السفر عبر معبر الكرامة.

ووثق التقرير الدوري لانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية خلال شهر يونيو 2022 الصادر عن مركز معلومات فلسطين “معطى”، ارتكاب قوات الاحتلال (2510) انتهاكات، أبرزها استشهاد (13) مواطناً.

وحسب التقرير، أصيب (620) مواطناً بنيران قوات الاحتلال ومستوطنيه، وبلغ عدد عمليات إطلاق النار التي نفذها جنود الاحتلال ومستوطنوه (188) عملية، وعدد اعتداءات المستوطنين (102) اعتداء.