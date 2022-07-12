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ا ف ب: تركيا تستضيف محادثات مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة الأربعاء بشأن أزمة الحبوب

الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

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