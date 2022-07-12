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الإتحاد الأوروبي يدعو إلى استئناف المحادثات النووية في أسرع وقت

الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

سياسة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 'تعارض' رغبته المعلنة بإحياء الاتفاق النووي مع طهران هكذا علقت ايران على تصريحات بايدن قبيل زيارته الى المنطقة هذا الأسبوع.

العالم - خاص بالعالم

ورأت الخارجية الإيرانية أن تأكيد بايدن على اتباع وممارسة سياسة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي ضد إيران يتعارض مع تعبيره عن رغبة هذا البلد في إحياء الاتفاق النووي.

في السياق نفسه قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن التوصل الى اتفاق نووي نهائي يتطلب المرونة والمبادرات وقبول الواقع من جانب الولايات المتحدة.

وخلال لقائه نظيره الايطالي لوئيجي دي مايو في روما، قال عبداللهيان إن نافذة الدبلوماسية للعودة الى الاتفاق النووي مازالت مفتوحة بفضل مبادرات إيران الفعالة، واضاف أن الرئيس الأميركي لا يمكن له أن يفرض وجهات نظر أحادية عبر توجيه الاتهامات وفرض الحظر.

الى ذلك دعا المتحدث باسم الاتحاد الاوروبي كافة الاطراف الى استئناف المحادثات في اسرع وقت ممكن مشيرا الى منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي يواصل جهوده الدبلوماسية لعودة كافة الاطراف الى الاتفاق النووي واحيائه.

وعلى رغم تحقيق تقدم كبير، تعثرت المباحثات اعتبارا من آذار/مارس الماضي مع تبقي نقاط تباين بين الطرفين الأساسيين واشنطن وطهران.

وأجرى الجانبان في أواخر حزيران/يونيو، مباحثات غير مباشرة في الدوحة بتسهيل من الاتحاد الأوروبي، انتهت دون تحقيق اختراق.

وفيما تواصل الولايات المتحدة سياسة فرض اجراءات الحظر على أطراف وشركات وشخصيات ايرانية ترى طهران أن الإدارة الاميركية الحالية تتبع النهج الادارة السابقة نفسه مع استمرار ممارسة الضغوط الاقتصادية.

وفي حين تبدي الدول الغربية أولوية عودة إيران لالتزاماتها في الاتفاق النووي، تؤكد طهران ضرورة رفع اجراءت الحظر المرتبطة بعهد ترامب وضمان عدم انسحاب واشنطن مجددا من الاتفاق لتعود طهران الى كامل التزاماتها النووية المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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