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واعتبرت وكالة ناسا الفضائية أن هذه الصورة هي الأكثر عمقا والأكثر وضوحا التي تلتقط للكون حتى اليوم مشيرة الى قدرة ويب في رصد حركة النجوم والمجرات التي تشكلت بعد الانفجار العظيم الذي حدث قبل ما يقارب الأربعة عشر مليار سنة وذلك بفضل أجهزة استشعاره للأشعة تحت الحمراء.



وقال بيل نيلسون، مدير وكالة ناسا :"هناك شيء آخر سنجده باستخدام هذا التلسكوب. سيكون الأمر دقيقا للغاية حيث سترون ما إذا كانت الكواكب بسبب تركيبها الكيميائي صالحة للسكن".



وتظهر في الصورة التي نشرتها ناسا آلاف المجرات التي تشكلت بعيد الانفجار العظيم وولادة الكون وتضم في قلبها آلاف الهياكل التي لم تر سابقا البتة موضحة أن الصورة المليئة بالتفاصيل التقطت إثر مراقبة استمرت اثنتي عشرة ساعة ونصف ساعة وأنها تمثل البداية الرسمية للدورة الأولى من المراقبة العلمية للتلسكوب وبدء الخبراء في تفسير البيانات التي جمعت باستخدام برامج مخصصة.







وقال ستيفن ويلكينز عالم فلك من جامعة سوسكس:"ما تفعله هذه الصورة ليس فقط رؤية المزيد من التفاصيل نحتاج إلى تنزيل البيانات والبدء في إجراء القياسات الدقيقة واكتشافها وهذا ما نتوق جميعا إلى القيام به".



وعمل أكثر من عشرة آلاف شخص في أميركا وكندا وأوروبا لصنع هذا التلسكوب وتم رصد ميزانية له بحوالي عشرة مليارات دولار عبر ميزانيات خاصة من ناسا ووكالتي الفضاء الكندية و الأوروبية.



فضلا عن اشراف تقني تولاه معهد ماكس بلانك لعلم الفلك وجامعة كولونيا والعديد من الشركات الألمانية. ومن المتوقع أن تستمر رحلة تلسكوب جيمس ويب عبر الفضاء إلى عشرين عاما.

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