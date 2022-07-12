تحذير!..الإفراط في تناول "الشاي الأخضر" خطر على الكبد!

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ونظرًا لأن المنتجات لا يتم تنظيمها بنفس الطريقة التي يتم بها تنظيم الأدوية، يحذر الأطباء بشكل متزايد من آثارها المحتملة ”الخطيرة وفقا لناتالي كوموفا، خبيرة اللياقة البدنية في مؤسسة "JustCBD" الصحية في لندن.

وقالت في دراسة نشرتها صحيفة "ديلي اكسبرس" البريطانية : "يتفق العديد من الخبراء على أنه لا يوجد بديل لنظام غذائي صحي ومتنوع.. لكن المشكلة أنه كانت هناك زيادة في عدد التقارير الطبية التي تتحدث عن الآثار الضارة المرتبطة بالمنتجات الغذائية، بما في ذلك مستخلص الشاي الأخضر".

ولفتت إلى أن الشاي الأخضر هو أحد أكثر المشروبات شعبية في جميع أنحاء العالم ويشتهر بآثاره الصحية القوية نظرا لانه مليء بمضادات الأكسدة.

وأضافت: "على الرغم من هذه التأثيرات القوية، من المهم ملاحظة أن مستخلص الشاي الأخضر يمكن أن يكون سامًا عند تناوله بكميات زائدة إذ إنه قد يؤدي إلى فشل الكبد".

وقالت كوموفا: "الاستهلاك المتكرر لكميات كبيرة من الشاي الأخضر يمكن أن يسبب مشاكل لصحة الكبد وخاصة فشل هذا العضو الهام… نعلم جميعًا أن الشاي الأخضر ومكملات الشاي الأخضر مليئة بالكافيين ما يعني ان تراكم هذا المركب في الكبد يعتبر أمرًا خطيرًا".

وتابعت:"يجب أن يعرف الجميع أن مشكلة واحدة قد تؤدي إلى أخرى من تلف الكبد إلى تليف الكبد.. وإذا تركت دون علاج، فإن فشل الكبد يمكن أن يسبب الوفاة".

بدوره قال الدكتور هربرت بونكوفسكي، الخبير في مستخلصات الشاي الأخضر وتلف الكبد في لندن، إن :"المخاطر موجودة وهي حقيقية.. لا يجب على الناس أن يفترضوا أنهم آمنون لأنه يتم تسويقه كمنتجات طبيعية. إذا افرطت في تناوله يمكن أن يقتلك".

وأشارت الصحيفة إلى بحث آخر نشر في المجلة العالمية لأمراض الجهاز الهضمي والذي نظر إلى رجل مراهق استخدم منتجًا لإنقاص الوزن يحتوي على مستخلص الشاي الأخضر.

وقال البحث: هناك قلق متزايد بشأن تناول مستخلص الشاي الأخضر، ونعمل على زيادة وعي مقدمي الرعاية الصحية باحتمالية السمية الكبدية لمستخلص الشاي الأخضر".

علاوة على ذلك نبهت كوموفا أن الكبد قد لا يكون الهدف الوحيد عندما يتعلق الأمر بمستخلص الشاي الأخضر لافتة إلى أنه يمكن أن يعيق النوم ويتسبب بهشاشة العظام.

وأضافت:"تشير الدراسات إلى أن تناول أكثر من ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر أو الإفراط في تناول مكملات الشاي الأخضر يجعلك أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام إذ إنه يحتوي على مركبات تعطل امتصاص الكالسيوم، وتؤثر سلبًا على صحة عظامك".