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شركة النفط اليمنية: ‏تحالف العدوان يحتجز سفينة بنزين جديدة ويقتادها إلى قبالة جيزان رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة

الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش

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