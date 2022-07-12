الرئيس العراقي يطمئنّ على اوضاع الحجاج

العالم - سوريا

وقال المكتب الاعلامي للرئيس العراقي ، ان "رئيس الجمهورية هنأ الحجاج العراقيين الذي يؤدون فريضة الحج هذا العام، متمنياً لهم ولجميع الحجاج العودة سالمين إلى أرض الوطن، مشيداً بمستوى الخدمات التي قدمتها البعثة العراقية إلى الحجاج الكرام وبشهادة وزارة الحج السعودية التي منحت درع التميز إلى رئيس البعثة".



واضاف ان " الشيخ سامي المسعودي من جانبه، ثمّن متابعة واهتمام رئيس الجمهورية لأوضاع الحجاج العراقيين، حيث قدّم شرحاً بشأن الخدمات المُقدمة إلى الحجاج ابتداءً من تفويجهم وإلى حين اكتمال مناسك الحج والعودة إلى أرض الوطن".