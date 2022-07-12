الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢
٠٣:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

اللواء موسوي: الجيش الإيراني على أهبة الاستعداد أكثر من أي وقت مضى

اللواء موسوي: الجيش الإيراني على أهبة الاستعداد أكثر من أي وقت مضى
الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبدالرحيم موسوي أن الجيش الإيراني يتمتع بظروف مميزة، وعلى أتم الاستعداد أكثر من أي وقت مضى لتنفيذ تعليمات القائد العام للقوات المسلحة.

العالم - إيران

وأدلى اللواء موسوي بهذا التصريح اليوم الثلاثاء خلال الزيارة التفقدية التي قام بها رئيس السلطة القضائية غلام ححسين محسني إجه ئي لجامعة "دافوس" (قيادة وهيئة أركان الجيش).

كما أشاد بتضحيات وجهود جميع الكوادر المنتسبة إلى الجيش الإيراني؛ مؤكدا: إننا ننعم اليوم وبفضل الثورة الإسلامية وتوجيهات الإمام الراحل (رض) وسماحة قائد الثورة الإسلامية "الإمام الخامنئي" (حفظه الله)، بجيش ولائي ومقتدر بكوادره الكفوءة والشجاعة.

وأضاف موسوي أن الجيش الإيراني أصبح بامتثاله إلى كافة القيم الإسلامية أنموذجا يحتذى به؛ مبينا أن هذا الشموخ تحقق ببركة دماء الشهداء وتضحيات مصابي الحرب المنتسبين إلى الجيش وصمود عوائلهم.

واستطرد قائلا: إنه لمدعاة للشكر والثناء للباري تعالى، أن القوات البرية والجوية والبحرية التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية متمترسة على صعيد البلاد شرقا وغربا وتدافع عن ثغور إيران الاسلامية وسمائها باقتدار، وسفن البحرية تقوم بمهامها في مرافقة البواخر التجارية وناقلات الوقود بامتياز.

تصنيف :

روابط ذات صلة

عبد اللهیان: انتهاج اميركا سلوكاً واقعياً يساعد على التوصل الى اتفاق

الرئيس الايراني: المشاورات المكثفة تترك أثرا إيجابيا على تنفيذ الاتفاقات بين ايران وقطر

الخارجية الايرانية: لا يمكن خلق هامش آمن للكيان الصهيوني من خلال الـ"ايرانوفوبيا"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. قيادي سوداني يكشف ماذا حدث بعد سقوط نظام البشير

إيران ترفع إنتاجها اليومي من النفط الخام 31 ألف برميل في حزيران/يونيو

الصحة الإيرانية: 7 وفيات و3588 إصابة جديدة بكورونا

اللواء موسوي: الجيش الإيراني على أهبة الاستعداد أكثر من أي وقت مضى

مجلس الأمن يمدد فترة إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا 6 أشهر

بالفيديو.. الإتحاد الأوروبي يدعو إلى استئناف المحادثات النووية في أسرع وقت