اللواء موسوي: الجيش الإيراني على أهبة الاستعداد أكثر من أي وقت مضى

العالم - إيران

وأدلى اللواء موسوي بهذا التصريح اليوم الثلاثاء خلال الزيارة التفقدية التي قام بها رئيس السلطة القضائية غلام ححسين محسني إجه ئي لجامعة "دافوس" (قيادة وهيئة أركان الجيش).

كما أشاد بتضحيات وجهود جميع الكوادر المنتسبة إلى الجيش الإيراني؛ مؤكدا: إننا ننعم اليوم وبفضل الثورة الإسلامية وتوجيهات الإمام الراحل (رض) وسماحة قائد الثورة الإسلامية "الإمام الخامنئي" (حفظه الله)، بجيش ولائي ومقتدر بكوادره الكفوءة والشجاعة.

وأضاف موسوي أن الجيش الإيراني أصبح بامتثاله إلى كافة القيم الإسلامية أنموذجا يحتذى به؛ مبينا أن هذا الشموخ تحقق ببركة دماء الشهداء وتضحيات مصابي الحرب المنتسبين إلى الجيش وصمود عوائلهم.

واستطرد قائلا: إنه لمدعاة للشكر والثناء للباري تعالى، أن القوات البرية والجوية والبحرية التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية متمترسة على صعيد البلاد شرقا وغربا وتدافع عن ثغور إيران الاسلامية وسمائها باقتدار، وسفن البحرية تقوم بمهامها في مرافقة البواخر التجارية وناقلات الوقود بامتياز.