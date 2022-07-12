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إيران ترفع إنتاجها اليومي من النفط الخام 31 ألف برميل في حزيران/يونيو

إيران ترفع إنتاجها اليومي من النفط الخام 31 ألف برميل في حزيران/يونيو
الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

أكدت أحدث إحصاءات اوبك، ازدياد حجم إنتاج إيران اليومي من النفط الخام في شهر حزيران/يونيو 31 ألف برميل، ليصل إلى 2 مليون و574 ألف برميل يوميا.

العالم - إيران
وفي أحدث تقرير لها ونقلا عن مصادر ثانوية، أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط الخام أوبك أن: إنتاج إيران من النفط الخام في شهر حزيران/يونيو 2022، بلغ 2 مليون و574 ألف برميل يوميا، ما يشير إلى زيادة 31 ألف برميل مقارنة بشهر أيار/مايو.
وكان إنتاج إيران من النفط الخام خلال شهر أيار/مايو قد بلغ 2 مليون و543 ألف برميل يوميا، في حين كان إنتاجها في شهر نيسان/أبريل 2022 في اليوم الواحد 2 مليون و565 ألف برميل.

* إيران مازالت في المرتبة الخامسة في إنتاج النفط بين دول اوبك
وفي شهر نيسان/أبريل 2021 أخذت إيران المرتبة المرتبة الرابعة من الكويت في إنتاج النفط الخام بين الدول المنتجة للنفط أوبك، واحتفظت بهذه المرتبة إلى شهر تشرين الأول/أكتوبر 2021، لكنها تأخرت عن الكويت في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، لتعود إلى المرتبة الخامسة.
وفي الوقت الحاضر، تحتل السعودية المرتبة الأولى بإنتاج 10 ملايين و585 ألف برميل في اليوم، يليها العراق في المرتبة الثانية بإنتاج 4 ملايين و434 ألف برميل في اليوم، تليه الإمارات في المرتبة الثالثة بإنتاج 3 ملايين و83 ألف برميل في اليوم، ثم تأتي الكويت في المرتبة الرابعة بإنتاج 2 مليون و718 ألف برميل.
وقبيل الحظر الأميركي على إيران في عام 2018، كانت إيران تحتل المرتبة الثالثة في إنتاج النفط بين دول أوبك، بعد السعودية والعراق.

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