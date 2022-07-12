إعادة السفراء بين بولندا والاحتلال في خطوة أولى للتطبيع ثانية

العالم- الاحتلال

وأضاف: "لقد اتفقنا مع الرئيس اسحق هرتسوغ على أن الوقت قد حان للعودة إلى العلاقات الطبيعية. والخطوة الأولى كانت أن السفير ياكوف ليفني قدم أوراق اعتماده اليوم. طلب مني الرئيس هرتسوغ إعادة السفير البولندي إلى إسرائيل. آمل أن يحدث هذا قريبا".

في صيف عام 2021، قرر الاحتلال خفض مستوى العلاقات مع وارسو احتجاجا على توقيع الرئيس البولندي على قانون يقيد إمكانية حصول الناجين من المحرقة النازية (الهولوكوست) إيان الحرب العالمية الثانية على تعويضات لممتلكاتهم التي سُلبت في بولندا.

وفي أغسطس، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد سحب سفير الكيان في وارسو بعد أن وقع الرئيس دودا القانون.

وقالت وزارة الخارجية البولندية بعد ذلك إنها ستتخذ خطوات مماثلة ردا على سحب السفير الإسرائيلي من وارسو.