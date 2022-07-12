الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢
٠٤:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

إعادة السفراء بين بولندا والاحتلال في خطوة أولى للتطبيع ثانية

إعادة السفراء بين بولندا والاحتلال في خطوة أولى للتطبيع ثانية
الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الثلاثاء، إن بولندا والكيان الصهيوني بدأتا عملية تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

العالم- الاحتلال

وأضاف: "لقد اتفقنا مع الرئيس اسحق هرتسوغ على أن الوقت قد حان للعودة إلى العلاقات الطبيعية. والخطوة الأولى كانت أن السفير ياكوف ليفني قدم أوراق اعتماده اليوم. طلب مني الرئيس هرتسوغ إعادة السفير البولندي إلى إسرائيل. آمل أن يحدث هذا قريبا".

في صيف عام 2021، قرر الاحتلال خفض مستوى العلاقات مع وارسو احتجاجا على توقيع الرئيس البولندي على قانون يقيد إمكانية حصول الناجين من المحرقة النازية (الهولوكوست) إيان الحرب العالمية الثانية على تعويضات لممتلكاتهم التي سُلبت في بولندا.

وفي أغسطس، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد سحب سفير الكيان في وارسو بعد أن وقع الرئيس دودا القانون.

وقالت وزارة الخارجية البولندية بعد ذلك إنها ستتخذ خطوات مماثلة ردا على سحب السفير الإسرائيلي من وارسو.

روابط ذات صلة

مخاطر وابعاد التحالف العسكري بين العدو ودول التطبيع

ماذا يعدّ الاسرائيلي في الكواليس مع دول التطبيع للمنطقة؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاحتلال يختبئ وراء مجلس الأمن بعد مسيرات حزب الله!

التحركات التركية شمال سوريا ستفشل لهذه الاسباب..

اتساع رقعة الفقر في الإمارات وسط تكتم حكومي

الاطاحة بقياديين في "داعش" بمحافظتين عراقيتين

إعادة السفراء بين بولندا والاحتلال في خطوة أولى للتطبيع ثانية

بالفيديو.. نداء تونس يدعو رئيس الجمهورية لمناظرة ثنائية مؤكدا عزمه الطعن بالإستفتاء