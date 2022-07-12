الاتحاد الأوروبي يخصص مليار يورو مساعدات مالية إضافية لأوكرانيا

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ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن مجلس الاتحاد - في بيان له - "إن المجلس قرر اليوم تقديم مليار يورو من المساعدات المالية الكلية الإضافية لأوكرانيا بشكل عاجل، بالإضافة إلى المساعدات المالية الكلية الطارئة البالغة 1.2 مليار يورو، والتي تم صرفها في وقت سابق من هذا العام".

وأوضح الاتحاد إن إجمالي الدعم المالي الكلي من الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية وصل إلى 2,2 مليار يورو، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يزداد أكثر خلال الأشهر المقبلة.

ولفت البيان إلى أن المساعدات المالية الإضافية هي جزء من الجهد الدولي غير العادي من قبل المانحين الثنائيين والمؤسسات المالية الدولية لدعم أوكرانيا في هذا المنعطف الحرج، مبينا أنه سيتم صرف المساعدة المالية بمجرد الاتفاق على مذكرة تفاهم مع السلطات الأوكرانية.

وتكمل هذه المساعدة المالية دعم الاتحاد الأوروبي الآخر لأوكرانيا في المجالات الإنسانية والتنموية والجمركية والدفاعية.

وتأتي المساعدات في شكل قرض طويل الأجل بشروط ميسرة للغاية وسيكون لها فترة إتاحة مدتها عام واحد، وسيتم صرفها كدفعة واحدة يمكن تقسيمها إلى شريحة واحدة أو أكثر.

أميركا تعلن عن مساعدة إضافية لأوكرانيا بقيمة 1.7 مليار دولار

وفي نفس السياق، أعلنت واشنطن عن تقديم 1.7 مليار دولار أمريكي إضافية كمساعدة من الحكومة الأمريكية والبنك الدولي لأوكرانيا، من أجل دفع رواتب العاملين في مجال الرعاية الصحية وتقديم خدمات أخرى.

وبحسب بيان أصدرته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فإن هذه الأموال المقدمة منها ومن وزارة الخزانة الأمريكية ومن البنك الدولي، تهدف إلى تخفيف العجز الحاد في الميزانية الأوكرانية.

وقال وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو، إن دفع رواتب العاملين الصحيين يصبح أكثر صعوبة كل شهر "بسبب العبء الهائل للحرب".

وحتى الآن، قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 4 مليارات دولار لدعم ميزانية الحكومة الأوكرانية. وقالت المنظمة إن هذه الأموال استخدمت للحفاظ على تدفق الغاز والكهرباء إلى المستشفيات والمدارس، وإيصال الإمدادات الإنسانية للمواطنين ودفع رواتب موظفي الخدمة المدنية والمعلمين.

وفي وقت سابق، حذر مسؤولون ومراقبون من عمليات سرقة المساعدات المالية والعينية الغربية لأوكرانيا، وقال مدير مكتب الأمن الاقتصادي الأوكراني فاديم ميلنيك في حديث لقناة "أوكرانيا 24"، إنه "حتى البضائع المخصصة للجيش يتم بيعها مقابل المال. وسجلنا عددا من الوقائع في هذا الصدد".