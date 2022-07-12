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الاتحاد الأوروبي يجمد أصولا روسية بقيمة 13.8 مليار دولار

الاتحاد الأوروبي يجمد أصولا روسية بقيمة 13.8 مليار دولار
الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

قال مفوض العدل بالاتحاد الأوروبي، ديدييه رينديرز، يوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي جمد أصول روسية بقيمة 13.8 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير.

العالم ـ أوروبا

وقال رينديرز للصحفيين في براغ: “في الوقت الحالي ، جمدنا 13.8 مليار يورو (13.8 مليار دولار) قادمة من الأوليغارشية والكيانات الأخرى ، لذا فهي ضخمة للغاية”.

وأضاف قبل اجتماع غير رسمي لوزراء العدل في الاتحاد الأوروبي عقدته الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي: “لكن يجب أن أقول إن جزءًا كبيرًا جدًا منها يزيد عن 12 مليارًا .. قادمًا من خمس دول أعضاء”.

ورفض تسمية الدول الخمس لكنه أضاف أنه يتوقع أن تكثف الدول الأخرى في الكتلة المكونة من 27 عضوا جهودها قريبا.

وقدر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر قيمة الأصول المجمدة من قبل ألمانيا وحدها بـ 4.48 مليار يورو في منتصف يونيو.

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