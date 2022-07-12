الجيش الصومالي: مقتل 15 عنصرا من حركة "الشباب"

العالم - افريقيا

جاء ذلك في تصريح أدلى به قائد الفرقة الخامسة بالجيش الصومالي، العقيد محمود حسن، لإذاعة مقديشو الحكومية.

وقال حسن، إن الجيش نفّذ عملية أمنية استهدفت بلدة بكوري في هيران، تمكن خلالها من قتل 15 من عناصر "الشباب" وإصابة آخرين بجروح.

وأردف أن الجيش صادر أسلحة خفيفة، إلى جانب تدمير أكبر معقل للحركة الإرهابية في البلدة.

وبحسب العقيد يواصل الجيش الصومالي منذ شهر عمليات أمنية شملت عدة مدن منها محاس، متبان، وبلدوين، لدحر الإرهابيين في المنطقة.

ولم تعلق حركة الشباب بشكل فوري حول مقتل عناصر تابعة لها وسط البلاد.

ومنذ سنوات، يخوص الصومال حرباً ضد حركة الشباب المسلحة التي تأسست مطلع 2004 وتتبع فكرياً لتنظيم القاعدة، وقد تبنّت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.