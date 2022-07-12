الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢
٠٦:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الجيش الصومالي: مقتل 15 عنصرا من حركة "الشباب"

الجيش الصومالي: مقتل 15 عنصرا من حركة
الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعلن الجيش الصومالي، الثلاثاء، مقتل 15 عنصراً من حركة "الشباب" الإرهابية في ولاية هيرشبيلي بإقليم هيران وسط البلاد.

العالم - افريقيا

جاء ذلك في تصريح أدلى به قائد الفرقة الخامسة بالجيش الصومالي، العقيد محمود حسن، لإذاعة مقديشو الحكومية.

وقال حسن، إن الجيش نفّذ عملية أمنية استهدفت بلدة بكوري في هيران، تمكن خلالها من قتل 15 من عناصر "الشباب" وإصابة آخرين بجروح.

وأردف أن الجيش صادر أسلحة خفيفة، إلى جانب تدمير أكبر معقل للحركة الإرهابية في البلدة.

وبحسب العقيد يواصل الجيش الصومالي منذ شهر عمليات أمنية شملت عدة مدن منها محاس، متبان، وبلدوين، لدحر الإرهابيين في المنطقة.

ولم تعلق حركة الشباب بشكل فوري حول مقتل عناصر تابعة لها وسط البلاد.

ومنذ سنوات، يخوص الصومال حرباً ضد حركة الشباب المسلحة التي تأسست مطلع 2004 وتتبع فكرياً لتنظيم القاعدة، وقد تبنّت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.

روابط ذات صلة

الصومال بصدد تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال

استهداف قوات تابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال ومقتل 5 جنود

مقتل 60 عنصرا من حركة الشباب الصومالية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 12-07-2022

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 12-07-2022

تشاهدون الليلة في بانوراما.. كواليس قتل المعارض السعودي مانع اليامي

طالبان توضح حقيقة وقوع اشتباكات على الحدود مع إيران

أمام البرلمان البريطاني.. باشاغا يهاجم الدبيبة: "كرّس الانقسام وأفشل الانتخابات"

توقيع مذكرة تفاهم حول تعزيز العلاقات الثنائية بين الصومال وإرتيريا