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الخالصي: الرئيس الامريكي يأتي للمنطقة ليبشرها بالعذاب القريب

الخالصي: الرئيس الامريكي يأتي للمنطقة ليبشرها بالعذاب القريب
الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

اعتبر عالم الدين العراقي الشيخ جواد الخالصي، اليوم الثلاثاء، زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة هي محاولة لتأسيس حلف بغداد جديد لمواجهة تطلعات شعوب الامة واستمرار الهيمنة على مقدراتها.

العالم - العراق

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