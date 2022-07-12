بايدن الى السعودية في زيارة تطبيع.. والتطبيع خيانة

العالم - نبض السوشيال

تأتي زيارة بايجن في وقت ترى فيه غالبية الشعوب العربية أن زيارته المرتقبة للمنطقة، وتحديدًا للكيان الاسرائيلي وثم السعودية، تأتي لتكملة سياسة سلفه «ترامب» في إنشاء ما يسمى ناتو عربي أو تحالف «شرق أوسطي» جديد مع مجموعة من الحكام المهزومين والمأزومين.

أن هذا المشروع هو لأخذ ثمن الحماية من الحكام العرب وتوريطهم في حروب عسكرية بالوكالة، قد تقضي عليهم وعلى عروشهم، وكل ذلك هدفه الاستراتيجي حماية الكيان الصهيوني الذي تؤكد كل المؤشرات اقتراب زواله وانهزامه الحتمي، وإيهام الدول التي ستشترك في المشروع الصهيو-أمريكي الجديد بأن العدو هو الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة، وكل من يدعو إلى التحرر والديمقراطية وإعلاء شأن الأمة.

الى هذا المعنى، أعرب ائتلاف 14 فبراير في البحرينفي بيان له عن إيمانه بفشل هذه الزيارة الموبوءة، والتي ستجر معها ذيول الخسران، خاصة أنها تأتي لتثبيت الأنظمة الاستبدادية في المنطقة، وتعويضًا يائسًا عما يسمى «اتفاقيات إبراهام التطبيعية» مع العدو الصهيوني.

شدد الائتلاف في بيانه أن كل هذه السياسات الأمريكية لن ترهب محور المقاومة الذي يزداد اليوم قوة وتماسكًا، وتتوسع رقعته ليشمل دولًا ومنظمات وشعوبًا جديدة قررت أن تواجه المشاريع الاستكبارية، وتدعم قضية فلسطين التي هي قضية الأمة المركزية.

ولفت البيان إلى أنه لا مفر لهذه الأنظمة العربية والخليجية المطبعة سوى الاستجابة لشعوبها في تقرير مصيرها، وإرساء الديمقراطية الصادقة، وحماية السيادة، وتداول السلطة ليبرز الموقف الحقيقي لهذه الشعوب المسالمة والرافضة للوجود الأمريكي والصهيوني في المنطقة العربية والإسلامية.

نتابع الان في هذه الحلقة من (نبض السوشيال) اهم التغريدات التي انطلقت مساء اليوم على سطح موقع "تويتر" حيث غرد حساب الناشط (احمد الجنيد) "طالب ماجستير أدب مسرحي في جامعة الفن طهران"، قائلا:

بايدن جاء لعلن التطبيع السعودي والاردني والمصري رغم انهم مطبعون من قبل عقود من الزمن انما الوقاحة لدى الصهاينة تفاقمت وبدا السرطان ينتشر بشكل اوسع وسوف يتم قلعه علل يد رجال الله من محور المقاومة وما النصر الا من عند الله #بايدن_في_السعودية #زيارة_التطبيع

الناشط (زين العابدين بن علي دشتي✌︎) الذي كتب في بروفايله الشخصي عبارة (ناشط سياسي مبتداء محب لليمن السعيد ولهجته ومطلع ع الملف اليمني بااكمله تابعني اردلك المتابعه ㋡)، غرد زين العابدين تحت وسمي (#بايدن_في_السعودية) و (#التطبيع_خيانة) قائلا:

التطبيع مع الكيان الصهيوني ...جريمة لا تغتفر!! التطبيع مع الكيان الصهيوني يظهر للعلن ويتحدى كل الشعوب العربية والإسلامية بموافقة ودعومات إمريكية.

#بايدن_في_السعودية

#التطبيع_خيانة

وفي تغريدة ثانيى لحساب الناشط (زين العابدين بن علي دشتي✌︎)، قال:

يجب على الرؤوسا العرب ان يحترموا انفسهم ويحترموا شعوبهم لكي يحترمهم العالم الغربي ويخرجوا من التبعيه.

#بايدن_في_السعودية

#بايدن_في_السعودية

#زيارة_العار_للجزار

وفي السياق غرد حساب الناشط الاعلامي اليمني (عزالدین التمیمي - حساب بديل) الذي دون العبارة التالية في ملفه الشخصي (ناشط إعلامي يمني .. كل تغريداتي دفاعاً عن بلدي اليمن و محور المقاومة.. و وقوفاً ضد آل سعود و أمريكا و اسرائيل)، فقد غرد عز الدين قائلا:

بايدن عينه على نفط المنطقة بالدرجة الأولى و آخر همه أمنها.

#بايدن_في_السعودية

#زيارة_التطبيع

حساب (الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع) غرد قائلا:

#الكيان_الصهيوني ولعنة الأنظمة المطبعة الداعمة له #التطبيع_خيانة

ونشر الحساب المذكور صورته الشخصية دوَّن في حاشيتها قوله:

وجود الكيان الصهيوني بين مليار مسلم هو وجود شاذ وغير منطقي ولا يستوي مع سير الواقع والتاريخ ولكن لأن وجوده شاذ وسط امة تبغضه وتتمنى زواله كل يوم لم يحدث إلا في وجود أنظمة تستمد شرعيتها وقوتها وصيرورتها من هذا الكيان الصهيوني ومن سادته خارج المنطقة وزوال الكيان مرتبط بزوال الانظمة.

تحت وسم (#التطبيع_خيانة) غرد حساب (#سعوديون_مع_الاقصى) قائلا:

لولا الأنظمة العميلة والمطبّعة... لتحرّكت الشعوب لتحرير فلسطين. #التطبيع_خيانة

نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع تغريدة لحساب الناشط (علي محمد الحازمي) الذي عرف عن نفسه في ملفه الشخصي بقوله (|كاتب اقتصادي #صحيفة_عكاظ|باحث دكتوراة في الاقتصاد المالي)، وقد غرد الحازمي قائلا:

الشعارات الانتخابية أمر والواقع أمر آخر.

الشعارات الانتخابية لا يتعدى كونها أداة مليئة بالكذب لجذب أصوات الناخبين لا أكثر. ومن يتتبع تصريحات #بايدن تجاه #السعودية أثناء حملته الانتخابية يدرك حقيقة هذه المقولة.

على العموم #بايدن_في_السعودية نهاية هذا الأسبوع.