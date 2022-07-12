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إيران والإمارات توقعان مذكرة تفاهم للتعاون البيئي

إيران والإمارات توقعان مذكرة تفاهم للتعاون البيئي
الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

إعتبر رئيس منظمة الحفاظ على البيئة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، مشكلة الغبار والعواصف الترابية بأنها تشكل خطرا على جميع دول المنطقة.

العالم - إيران

وفي حديثه خلال اجتماع التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون البيئي مع وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، مريم المهيري، على هامش الاجتماع الإقليمي لوزراء البيئة في طهران، أشار رئيس منظمة البيئة الإيرانية، علي سلاجقة إلى العلاقات العريقة والمشتركات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية العديدة بين البلدين الصديقين والشقيقين إيران والإمارات العربية المتحدة، وقال: لقد أثبت الاجتماع الإقليمي لوزراء البيئة أن الدول الصديقة والشقيقة والمسلمة قادرة على التعاون فيما بينها في الكثير من القضايا، وأن تحل مشكلاتها وتسويها دون تدخل الأجانب، وبالتالي ترفع مستوى علاقاتها.

ورأى أن قضايا البيئة تشكل ميثاقا إقليميا بين الدول، من شأنه أن يقارب فيما بين دول المنطقة، وقال: لقد أثبت اجتماع اليوم أن كل دول المنطقة توصلت إلى هذه النتيجة بأن قضية البيئة تشكل أولى أولوياتها.

وتابع أن: لدى إيران والإمارات تجارب جيدة بشأن إدارة الأزمات البيئية، وبإمكانهما أن يتشاركا هذه التجارب فيما بينهما.

وانتقد مساعد الرئيس الإيراني الحظر الغربي الجائر ضد إيران، وقال: رغم أن هذا الحظر حرمنا من سلسلة من التعاون على الصعيد الدولي، إلا أننا بذلنا جهودا اعتمادا على شبابنا الغيارى والأذكياء والعلماء وفي إطار الشركات المعرفية، من أجل أن نحل العديد من مشكلاتنا، ونحن مستعدون لتقديم الخدمات إلى الدول الصديقة والشقيقة في هذا المجال.

واعتبر سلاجقة مشكلة الغبار والعواصف الترابية بأنها تشكل خطرا على جميع دول المنطقة، وصرح: نحن يمكننا وفي إطار معاهدة إقليمية، أن نُدخل القرارات المتخذة في اجتماع اليوم، حيز التنفيذ.

وخلال هذا الاجتماع، أبدت مريم المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات العربية المتحدة، عن سرورها لزيارة إيران، والمشاركة في الاجتماع الإقليمي لوزراء البيئة، وأعربت عن شكرها لاستضافة إيران هذا الاجتماع.

وأشارت المهيري إلى بعض أهم المخاطر البيئية وآثارها المدمرة على دول المنطقة، وأضافت: نحن يمكننا أن نتشارك التجارب والحلول فيما بيننا لإدارة التحديات البيئية، وأن نقوم بتبادل إنجازاتنا العلمية والبحثية في هذا المجال.

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