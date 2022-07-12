الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢
٠٦:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مواجهات مع الاحتلال في رام الله واعتقالات في جنين والخليل

مواجهات مع الاحتلال في رام الله واعتقالات في جنين والخليل
الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

اندلعت مواجهات، مساء اليوم الثلاثاء، بين شبان وقوات الاحتلال شمال شرق رام الله، في حين اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من جنين والخليل.

العالم-فلسطين

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية المغير شمال شرق رام الله، عقب مسيرةٍ منددة باعتداءات المستوطنين، اعتقلت خلالها أحد الشبان.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب قيس زيدان فشافشة من بلدة جبع جنوب جنين، أثناء مروره على حاجز زعترة جنوب نابلس.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن أحمد محمود أبو جحيشة (46 عاما)، أثناء عمله في أرضه في بلدة إذنا غرب الخليل.

واحتجزت قوات الاحتلال عدة شبان من عائلة أبو جحيشة، وصادرت هواتفهم ومنعتهم من حفر بئر داخل أرضهم في البلدة.

ورصد تقرير فلسطيني دوري ارتكاب قوات الاحتلال آلاف الانتهاكات بحق المواطنين في الضفة الغربية والقدس، خلال يونيو الماضي تنوعت بين عمليات قتل وهدم واستيطان.

ووثق التقرير الدوري لانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية خلال يونيو 2022 الصادر عن مركز معلومات فلسطين “معطى”، ارتكاب قوات الاحتلال (2510) انتهاكاً، أبرزها قتل (13) مواطناً.

ووثق (204) عمليات مداهمة لمنازل المواطنين، في حين بلغ عدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (483) اقتحاما، وعدد الطرق والمناطق التي أغلقها الاحتلال (14) منطقة، واعتقلت قوات الاحتلال (424) مواطناً.

روابط ذات صلة

دعوات في رام الله للتظاهر الخميس رفضًا لزيارة بايدن

مسؤول فلسطيني: لقاء عباس 'غانتس' لم يحرز أي تقدم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 12-07-2022

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 12-07-2022

تشاهدون الليلة في بانوراما.. كواليس قتل المعارض السعودي مانع اليامي

طالبان توضح حقيقة وقوع اشتباكات على الحدود مع إيران

أمام البرلمان البريطاني.. باشاغا يهاجم الدبيبة: "كرّس الانقسام وأفشل الانتخابات"

توقيع مذكرة تفاهم حول تعزيز العلاقات الثنائية بين الصومال وإرتيريا