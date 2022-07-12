توقيع مذكرة تفاهم حول تعزيز العلاقات الثنائية بين الصومال وإرتيريا

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وذلك عقب مباحثات ثنائية بين الزعيمين تناولت العلاقات الثنائية وأهمية السلام والتنمية في الصومال لتحقيق التكامل في منطقة القرن الإفريقي، فيما أعلن الجيش الصومالي مقتل 15 عنصراً من مسلحي حركة الشباب الارهابية في عملية نفذها خلال الساعات الماضية في مناطق تابعة لبلدة «محاس» بإقليم هيران وسط البلاد.



أبرز بنود الاتفاقية كما نشرتها وزارة الاعلام الإريترية، تعزيز العلاقات الأخوية بين شعبي إريتريا والصومال بما في ذلك الجاليات المقيمة بالبلدين، وتعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي لخدمة المصالح المشتركة بين مقديشو وأسمرة.



وضمت أيضاً توسيع التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين، مع التركيز بشكل خاص على مجالات التجارة والاستثمار والأمن المائي والزراعة والثروة السمكية والصحة والتعليم.



ومنها رفع التعاون في مجال الفنون والرياضة والثقافة والتكنولوجيا والعلوم، إضافة إلى التعاون في مجال حماية البيئة وحل المشكلات الناتجة عنها.



وتضمنت الاتفاقية تعزيز التعاون الدفاعي والأمني ​​للحفاظ على السلام والاستقرار، والعمل معاً لتحسين العلاقات والتعاون والانفتاح الاقتصادي في القرن الإفريقي.



هذا واختتم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الثلاثاء، زيارته الرسمية إلى إريتريا،



جاء ذلك في ختام زيارته الرسمية التي قام بها إلى إرتيريا، وفقًا لوكالة الأنباء الصومالية، اليوم الثلاثاء، وخلال الزيارة الرسمية التي استغرقت أربعة أيام.

وتفقد رئيس الصومالي معسكرات تدريب قوات الجيش والقوات البحرية الصومالية والتي تتلقى التدريبات في إرتيريا.