أوكرانيا تصبح عضوا في برنامج التعاون التكنولوجي لحلف الناتو

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وبحسب ما نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية نقلا عن الوزير: "وفقا لنتائج التصويت في الاجتماع السنوي لمجموعة توجيه MIP، فإن أوكرانيا، بصفتها عضوا مشاركا، لديها الآن الحق في تطوير وتعديل معايير الناتو الرئيسية بشكل مشترك فيما يتعلق بالتفاعل بين أنظمة التحكم القتالية والمعايير ذات الصلة".

ووفقا له، فإن أوكرانيا لديها إمكانات قوية في مجال تكنولوجيا المعلومات وهي حليف جدير في الناتو، و"أنا متأكد من أننا سنقدم خبرتنا في تطوير الأمن الجماعي".

وبحسب الوزارة، تم إنشاء برنامج التشغيل البيني متعدد الأطراف (MIP) - وهو برنامج للتعاون التكنولوجي بين القوات المسلحة للدول الأعضاء في الناتو، على مستوى المطورين الوطنيين لأنظمة معلومات التحكم القتالي.

بدوره، أشار رئيس مركز الابتكار وتطوير تقنيات الدفاع، العقيد مارات أوتيوشيف، إلى أن أوكرانيا يمكنها الآن تعزيز التعاون مع حلف شمال الأطلسي والبلدان خارج الناتو.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن الناتو يدعم رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الحلف، لكن دخوله يتطلب إجماع جميع الدول الأعضاء.