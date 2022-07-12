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أوكرانيا تصبح عضوا في برنامج التعاون التكنولوجي لحلف الناتو

أوكرانيا تصبح عضوا في برنامج التعاون التكنولوجي لحلف الناتو
الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا أصبحت عضوا في برنامج التشغيل (MIP) الذي ينفذ التعاون التكنولوجي بين جيوش الدول الأعضاء في الناتو.

العالم ـ أوروبا

وبحسب ما نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية نقلا عن الوزير: "وفقا لنتائج التصويت في الاجتماع السنوي لمجموعة توجيه MIP، فإن أوكرانيا، بصفتها عضوا مشاركا، لديها الآن الحق في تطوير وتعديل معايير الناتو الرئيسية بشكل مشترك فيما يتعلق بالتفاعل بين أنظمة التحكم القتالية والمعايير ذات الصلة".

ووفقا له، فإن أوكرانيا لديها إمكانات قوية في مجال تكنولوجيا المعلومات وهي حليف جدير في الناتو، و"أنا متأكد من أننا سنقدم خبرتنا في تطوير الأمن الجماعي".

وبحسب الوزارة، تم إنشاء برنامج التشغيل البيني متعدد الأطراف (MIP) - وهو برنامج للتعاون التكنولوجي بين القوات المسلحة للدول الأعضاء في الناتو، على مستوى المطورين الوطنيين لأنظمة معلومات التحكم القتالي.

بدوره، أشار رئيس مركز الابتكار وتطوير تقنيات الدفاع، العقيد مارات أوتيوشيف، إلى أن أوكرانيا يمكنها الآن تعزيز التعاون مع حلف شمال الأطلسي والبلدان خارج الناتو.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن الناتو يدعم رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الحلف، لكن دخوله يتطلب إجماع جميع الدول الأعضاء.

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