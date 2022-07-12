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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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د.عباس مقتدائي النائب الاول لرئيس لجنة الامن والدفاع والسياسية الخارجية في البرلمان الايراني: الوكالة الطاقة الذرية الايرانية تقوم بالتخصيب لتأمين حاجات البلد
مقتدايي: وكالة الطاقة الذرية ما تزال تراقب المنشأت الايرانية رغم عدم التزامها ببنود الاتفاق النووي
عباس مقتدائي: لدينا الآن قانون صادق عليه البرلمان الايراني وتتتعامل به الحكومة
عباس مقتدائي: ايران تؤكد في كل محادثاتها ان على الوكالة تطبيق كل القوانين الدولية لا ان تقع في شراك الدول التي تزرع الفتنة
عباس مقتدائي: ايران عملت مع الوكالة الدولية بحسن نية قبل صدور القرار
مقتدايي: الوكالة الطاقة الذرية الايرانية تقوم بالتخصيب لتأمين حاجات البلد
مقتدايي: الوكالة الطاقة الذرية تقوم بالتخصيب لتأمين حاجات البلد
مقتدايي: وكالة الطاقة الذرية ما تزال تراقب المنشأت الايرانية رغم عدم التزامها ببنود الاتفاق النووي
مقتدايي: ايران اثبتت التزامها بكل مقررات الاتفاق النووي وامريكا هي من انسحبت من الاتفاق ولم تفي بوعودها
مقتدايي: زيارة الرئيس الامريكي جو بايدن للمنطقة هي لخلق التفرقة في المنطقة
مقتدايي: وكالة الطاقة الذرية ما تزال تراقب المنشأت الايرانية رغم عدم التزامها ببنود الاتفاق النووي
الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش
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