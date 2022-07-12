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طالبان توضح حقيقة وقوع اشتباكات على الحدود مع إيران

طالبان توضح حقيقة وقوع اشتباكات على الحدود مع إيران
الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

كشف مسؤولون بإدارة رئاسة الإعلام والثقافة في ولاية نيمروز الأفغانية حقيقة وقوع اشتباكات بين حرس الحدود الإيراني وقوات جماعة طالبان.

العالم ـ أفغانستان

وكانت بعض وسائل الإعلام الأفغانية قد نشرت أنباء عن اندلاع حرب بين قوات "طالبان" وحرس الحدود الإيراني في ضواحي مدينة كانغ بولاية نيمروز، إلا أن هذه الأنباء المتضاربة قوبلت بالرفض من قبل المسؤولين المحليين في هذه الولاية الأفغانية، التي تقع على الحدود مع إيران.

وأكد أحد المصادر الأمنية في ولاية نيمروز، أنه بعد دخول عربة ترانزيت اعتزمت تفريغ النفط داخل الأراضي الأفغانية في هذه الولاية، وقع سوء تفاهم بين قوات حرس الحدود الإيرانية والأفغانية، وهو الأمر الذي تسبب في توتر طفيف وخلاف استمر عدة ساعات، إلا أن الوضع عاد إلى طبيعته بوساطة المسؤولين الأمنيين من الجانبين، مؤكدا ان الهدوء التام يخيم الآن على المناطق الحدودية.

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