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زاخاروفا: أميركا وحلفاؤها يتأرجحون على شفا صراع نووي مع روسيا

زاخاروفا: أميركا وحلفاؤها يتأرجحون على شفا صراع نووي مع روسيا
الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

قالت الخارجية الروسية إن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها يتأرجحون على نحو خطير على شفا صراع مسلح مباشر مع روسيا سيكون محفوفا بتصعيد نووي.

العالم ـ روسيا

جاء ذلك في تصريح المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، صباح اليوم الثلاثاء، 12 يوليو، على موقع الوزارة، حيث قالت: "إن واشنطن وحلفاءها، وبعد أن تسببوا في تفاقم الأزمة الأوكرانية، وأطلقوا العنان لمواجهة هجينة شرسة مع روسيا، يتأرجحون اليوم بشكل خطير على حافة مواجهة عسكرية مفتوحة مع بلادنا، وهو ما يعني صراعاً مسلحاً مباشراً للقوى النووية". وأعربت زاخاروفا عن قلقها من أن مثل هذا الصدام المحتمل سيكون محفوفا بالتصعيد النووي.

وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، قد تحدث في وقت سابق عن احتمال نشوب حرب نووية، بينما قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا لا تتلاعب بموضوع الحرب النووية، مشيرا إلى أن الموقف المبدئي لروسيا هو عدم جواز شن حرب نووية.

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