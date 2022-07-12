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تركيا تعلن أنها ستستضيف وفدين من روسيا وأوكرانيا ودبلوماسيين أمميين الأربعاء لبحث استئناف إيصال شحنات الحبوب المتوقفة عبر البحر الأسود

الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

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