الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢
٠٦:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية عن هيئة البث الإسرائيلية: بايدن ولابيد سيوقعان بيانا مشتركا باسم "إعلان القدس" يعبر عن الالتزام الأمريكي بأمن كيان الاحتلال

الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ما المخاطر الناجمة عن اقامة تحالف اسرائيلي عربي على دول المنطقة؟

بايدن الى السعودية في زيارة تطبيع.. والتطبيع خيانة

كيف سيكون مصير المفاوضات بعد زيادة ايران نسبة تخصيب اليورانيوم؟

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 12-07-2022

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 12-07-2022

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 12-07-2022