كوريا الشمالية أطلقت صواريخ باتجاه البحر

العالم-اسيا والباسفيك

وبحسب المصدر، رصد الجيش الكوري الجنوبي صباح الإثنين الماضي إطلاقا مدفعيا تابعا لكوريا الشمالية باتجاه البحر، يرجح أن يكون من نظام إطلاق صواريخ متعدد (MLRS).

وكانت هيئة الأركان في كوريا الجنوبية قد أعلنت مؤخرا أن كوريا الشمالية قد نفذت إطلاقين آخرين من MLRS يوم الأحد الماضي.

من جانب آخر، أفادت الأنباء في وقت سابق بأن ست طائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-35A وصلت إلى كوريا الجنوبية من قاعدة القوات الجوية الأمريكية في ألاسكا، لإجراء مناورات مشتركة مع القوات الجوية الكورية الجنوبية في الفترة من 10 إلى 14 يوليو.

كما أفادت وكالة أنباء يونهاب، نقلا عن مصادر، بأن كوريا الجنوبية تخطط للانضمام إلى تدريبات الأمن الفضائي العالمية متعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة، والتي من المقرر إجراؤها في الفترة من 25 يوليو إلى 1 أغسطس،. وستشارك فيها 18 دولة.