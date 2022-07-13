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نتنياهو: نعمل على إتمام 'اتفاقات سلام' كاملة مع السعودية

نتنياهو: نعمل على إتمام 'اتفاقات سلام' كاملة مع السعودية
الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

خرج رئيس المعارضة في كنيست الاحتلال ورئيس وزرائه الأسبق بنيامين نتنياهو بتصريحات "غير اعتيادية" تعهد خلالها بـ "العمل على إتمام اتفاقات سلام كاملة مع السعودية واتفاقيات إضافية تقرب من نهاية الصراع العربي - الإسرائيلي" على حد زعمه.

العالم - الاحتلال

وقال نتنياهو: أمس الثلاثاء "إنّ زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن مهمة لأنه سيتوجه من هنا إلى السعودية مباشرة"، مضيفًا: "إن هذه الرحلة المباشرة هي تعبير عن التغيير الكبير الذي أحدثناه في الشرق الأوسط".

وأردف: "أود أن أبعث بتقديري لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمساهمته في إنجاز اتفاقيات "السلام" الأربعة التي حققناها، أي اتفاقيات أبراهام"، وفق تعبيره.

يُذكر أنّ اتفاقيات "أبراهام" التطبيعية تمت في ولاية نتنياهو وبرعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، فيما كان نتنياهو أول رئيس وزراء الاحتلال "إسرائيلي" تطأ قدمه أرضًا خليجية حيث توجه في زيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة وأخرى الى البحرين العام الماضي.

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