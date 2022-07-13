العراق: تركيا تحاول خلط الأوراق بحجة هدر المياه

العالم-العراق

وقال الوزير في بيان يوم الثلاثاء، نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "تصريحات السفير التركي في بغداد حول هدر المياه غير صحيحة وتثير الرأي العام وتهدد السلم المجتمعي في العراق"، داعياً وزارة الخارجية إلى "استدعاء السفير وتقديم مذكرة احتجاج على تصريحاته المتكررة بهذا الخصوص".

وأضاف أن "تركيا ليست وصية على العراق وعليها إطلاق حصة العراق العادلة والمنصفة حسب المواثيق الدولية دون التدخل بسياسة العراق المائية".

وأشار إلى أن "تركيا دائماً تتحجج بموضوع هدر المياه في محاولة لخلط الأوراق لكي تعطي لنفسها الحق بتقليل حصة العراق المائية وهذا ما يحصل حالياً"، مبيناً أن "الخزن في سدودهم واصل لمناسيب تعتبر جيدة جداً".