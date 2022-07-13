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بالفيديو.. باحث سياسي:

الولايات المتحدة تخطط لبقاء المنطقة تحت النفوذ الغربي

الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

قال الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور جمال واكيم ان الولايات المتحدة الاميركية تريد اعادة ترتيب أوضاع المنطقة لكي تضمن بقائها تحت النفوذ الغربي وخاصة الأميركي.

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف الدكتور جمال واكيم ان الخطة الأميركية تأتي في وقت تحاصر فيه واشنطن القوى الأوراسية الصاعدة (روسية – الصين – إيران).

الدكتور جمال واكيم أكد ان نجاح الخطة الأميركية في المنطقة يتطلب شرط وهو دمج الكيان الإسرائيلي في المنطقة بخلق عدو للعرب وهو إيران لكي يكون هناك مبرر لعملية الدمج. مشيرا الى ان كل هذا المخطط سوف يفشل لأن الكيان الإسرائيلي لا يريد تشكيل دولة فلسطينية وبالتالي المقاومة الفلسطينية سوف تنضم الى معسكر المناوئين للمخطط الأميركي في المنطقة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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