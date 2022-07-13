واشنطن تريد أن تصبح المنطقة في صالح "إسرائيل"

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف عمر اسماعيل ان العالم اليوم يتمنى أن تنخفض أسعار الطاقة وان زيارة بايدن للمنطقة قد تساهم في حث دول الخليج الفارسي على مد السوق العالمية بالطاقة مشيرا الى ان البنى التحتية في دول الخليج الفارسي ضعيفة بشأن الطاقة ولكن التوقعات موجودة.

وبشأن القرار الأميركي المرتقب بوقف الولايات المتحدة بيع السلاح الهجومي للسعودية قال عمر اسماعيل ان واشنطن تستطيع ان تشترط على السعودية عدم استخدام الاسلحة الهجومية في حروبها ضد الآمنين وان لا تعرقل العلاقات بين البلدين لأسباب مثل عدم بيع الاسلحة.

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