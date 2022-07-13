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بالفيديو.. ناشط في حزب العمال البريطاني:

واشنطن تريد أن تصبح المنطقة في صالح "إسرائيل"

الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

قال الناشط في حزب العمال البريطاني عمر اسماعيل ان جميع الملفات التي سوف تناقش في جولة الرئيس الأميركي الى المنطقة تصبح في صالح أمن الكيان الصهيوني.

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف عمر اسماعيل ان العالم اليوم يتمنى أن تنخفض أسعار الطاقة وان زيارة بايدن للمنطقة قد تساهم في حث دول الخليج الفارسي على مد السوق العالمية بالطاقة مشيرا الى ان البنى التحتية في دول الخليج الفارسي ضعيفة بشأن الطاقة ولكن التوقعات موجودة.

وبشأن القرار الأميركي المرتقب بوقف الولايات المتحدة بيع السلاح الهجومي للسعودية قال عمر اسماعيل ان واشنطن تستطيع ان تشترط على السعودية عدم استخدام الاسلحة الهجومية في حروبها ضد الآمنين وان لا تعرقل العلاقات بين البلدين لأسباب مثل عدم بيع الاسلحة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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