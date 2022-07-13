أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022

وطن امروز ..

إيران بمسار تجارة الترانزيت الدولية .. عبور أول قطار تجاري من روسيا بطريقه للهند

آرمان ملي ..

الرئيس الروسي سيزور طهران الأسبوع المقبل للمشاركة بقمة ثلاثية إيرانية روسية تركية

ابتكار ..

الوزير عبد اللهيان يؤكد دعم إيران لإيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية ..

اطلاعات ..

الكيان الصهيوني يعتزم بناء جدران حول مستوطناته الحدودية مع لبنان خوفا من حزب الله

جوان ..

غوتيريش يعبرعن صدمته العميقة إزاء جرائم الكيان الصهيوني الوحشية بقتل الأطفال الفلسطينيين

ايران ..

تفجر خلافات بالحزب الديمقراطي بأمريكا بين مؤيدين ومعارضين لترشيح بايدن بالإنتخابات الرئاسية

كيهان ..

زيارة بايدن لتل أبيب والرياض إستعراضية في ظل هشاشة وإهتزاز مكانته الداخلية

رويش ملت ..

رئيس مجلس الشورى قاليباف.. جو بايدن ينفذ المخططات الصهيونية بالمنطقة

سياست روز ..

موسكو تحذر من أن تصعيد الغرب العداء ضد روسيا يطرح خطر وقوع مواجهة نووية

جمهوري اسلامي ..

بنيامين نتنياهو يثمن دور ولي عهد السعودية بإبرام الإمارات والبحرين إتفاقيات تطبيع

آرمان امروز ..

رئيس الحكومة الأردنية يؤكد عزم بلاده على تعزيز أواصر علاقات الصداقة مع إيران

مردم سالاري ..

وزير الدفاع الأوكراني يكشف عن عزم كييف على تشكيل جيش من مليون جندي

أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم الأربعاء

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قدس ..

صحيفة قدس كتبت في مقالها ( ماالذي يبحث عنه بايدن؟) ..يزور الرئيس الامريكي جو بايدن فلسطين المحتلة اليوم في اطار جولة اقليمية تشمل السعودية ايضا, وذلك توقعات وتكهنات واسعة حول اهدافه من وراء هذه الجولة, وفيما اذا كانت ستتمخض عن مفاجآت ما ام ان النفط هو الهدف الاول والاخير لها .

في الواقع إلى جانب النفط قد ترتبط جولة بايدن بإيجاد أرضية تطبيع بين الكيان والسعودية بإطار إكمال النهج الترامبي.

وبالطبع لا يمكن فصل هذه الجولة عن احتمال ارتباطها في نفس الوقت باعادة الحياة لمشروع ايجاد تحالف عسكري امني " عربي- عبري " تحت المظلة اىلامريكة مقابل ايران , وهو مشروع حاول ترامب تنفيذه لكنه لم يرى النور ابدا لالف سبب وسبب .

ولعل التكهنات التي ترتبط باحتمال اعادة طرح هذا المشروع خلال زيارة بايدن للمنطقة , نابعة من التحركات والتصريحات الداعية لايجاد نظام دفاع جوي اقليمي موحد بين نظم عربية والكيان والقوات الامريكية بالمنطقة .

سياست روز ..

وحول جولة بايدن الاقليمية ايضا كتبت صحيفة سياسة روز في مقالها ( كالضرير الذي يوجه آخر للطريق ) .. النفط هو الهدف الرئيسي لزيارة بايدن القريبة للسعودية الا ان بدء جولته الاقليمية بزيارة فلسطين المحتلة , يعني ان جولته الاقليمية تستهدف ايضا توسيع دائرة التطبيع بين البلدان العرابية والكيان الصهيوني لتشمل السعودية ايضا .ولكن في كل الاحوال ..

من الواضح أن جولة بايدن إستعراضية بإمتياز لإستقطاب الأضواء العالمية أملا بتعزيز موقفه الداخلي المهزوز بأمريكا ولكن بايدن يواجه عاصفة انتقادات داخلية وحتى من قبل اوساط بحزبه الديمقراطي نفسه حيث يدور جدل ساخن حول مستقبله السياسي في ظل هفواته وحالات نسيانه واخطاءه ومدى اهليته بشكل عام, وهذا الواقع يجعل من غير المنطقي توقع نجاحه في ايجاد ارضيات واقعية على صعيد قضايا الشرق الاوسط وهو الذي لايدري ما سيؤول اليه مستقبله ومستقبل ادارته , كما انه سيتباحث بتل ابيب مع كيان يتخبط بازمات سياسية واقتصادية وامنية خانقة ويقف على حافة الهاوية.

جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت عن الازمة الوكرانية في افتتاحيتها (الخاسرون في الحرب الأوكرانية )..حديثنا ليس عن اية نتائج ميدانية ولا عن من الذي سينتصر في هذه الحرب ولا عن مسبباتها , بل عما سببته للجميع من اضرار ومخاطر حتى الان وما قد تسببه في حالة استمرارها..

هذه الحرب ألحقت الدمار بأوكرانيا التي خسرت الجزء الأكبر من قدراتها العسكرية والإقتصادية , كما خسرت روسيا الكثير من إمكانياتها نعم حقق الجيش الروسي تقدما ملموسا بشرق اوكرانيا ولكن الكلفة كانت باهضة للطرفين بكل الاحوال , كما تواجه روسيا مقاطعة غربية واسعة النطاق قد تتجسد تبعاتها السلبية بشكل اكبر في المستقبل.

والقوى الغربية باتت تشعر بثقل التكاليف الباهضة لدعم اوكرانيا عسكريا , كما ان العقوبات التي فرضتها على روسيا باتت تترك بصمات سلبية عميقة على الاقتصاد الاوروبي والامريكي قبل ان تظهر اية اثار سلبية لهذه لعقوبات على الاقتصاد الروسي نفسه.

والعالم بدأ يعاني من ارتفاع اسعار المواد الغذائية واتساع دائرة الجوع في العديد من البلدان بسبب تداعيات وتبعات الحرب الاوكرانية . ان على المنظمة الدولية التحرك عبر مبادرات سياسية منطقية للتوسط من اجل انهاء هذه الحرب لتجنيب العالم كله لمخاطر الانزلاق نحو هاوية اعمق وربما مدمرة للجميع.

خراسان..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( الشيوخ العرب وطعن فلسطين في الظهر ).. زيارة الرئيس الامريكي للكيان الصهيوني اليوم ومن ثم توجهه للسعودية بعدها , تزيد من احتمال وجود مخطط لانعاش مسار التطبيع ليضم السعودية هذه المرة بعد الامارات والبحرين والسودان والمغرب وقبل ذلك مصر والاردن ..

إن الكيان الصهيوني يراهن على التوصل لتعاون أمني عسكري وإقتصادي واسع النطاق مع بلدان خليجية وخاصة مع السعودية فتصريحات وزير المال الصهيوني افيغدور ليبرمان بشأن تشكيل سوق شرق اوسطية مشتركة بعضوية السعودية والكيان وبلدان التطبيع , زادت من احتمال انزلاق السعودية هذه المرة.

فالسعودية التي مهدت لتوقيع البحرين والامارات لاتفاقيات اعتراف وتطبيع مع الكيان تحت اشراف ترامب عام 2020 , مقبلة اليوم على مفترق طرق خلال زيارة بايدن , فهل ستمعن في طعن فلسطين في الظهر ؟

اطلاعات ..

في الشأن التونسي كتبت صحيفة اطلاعات في تقريرها (الإحتجاجات تعيد إسم الإسلام لمسودة الدستور ).. يبدو ان موجة المظاهرات والاحتجاجات الغاضبة على عدم ادراج البند الدستوري القائل بأن الاسلام هو الدين الرسمي للدولة في مسودة الدستور التونسي الجديد , قد اجبرت رئيس الجمهورية على التراجع.

الرئيس التونسي قيس سعيد صرح مؤخرا بان الدستور الجديد يجب ان ينص بصراحة بأن الإسلام هو الدين الرسمي هذا التراجع خفف من وطأة المظاهرات الا انه لم ینهیها حیث یستمر التندید بالصلاحيات الواسعة التي يمنحها الدستور الجديد المقترح لرئيس الجمهورية , وهي صلاحيات تقول المعارضة بانها تعطي رئيس الجمهورية قدرات وسلطات فرعونية .

وفي كل الاحوال من المقرر ان يجري استفتاء على هذه المسودة قبل نهاية الشهر الحالي وسط مقاطعة من قوى معارضة.