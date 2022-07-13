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کنعاني : طهران أصبحت العاصمة الدبلوماسية في المنطقة

کنعاني : طهران أصبحت العاصمة الدبلوماسية في المنطقة
الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني" أن طهران تحولت اليوم الی العاصمة الدبلوماسية لدول المنطقة ، معلنا في الأيام المقبلة سنشهد زيارات مهمة من رؤساء دول الجوار والمنطقة إلى البلاد.

العالم - ايران

وقال "ناصر كنعاني" في أول مؤتمر صحفي له الیوم الاربعاء بصفة المتحدث باسم الخارجية أن طهران تحولت اليوم الی العاصمة الدبلوماسية لدول المنطقة، معلنا في الأيام المقبلة سنشهد زيارات مهمة من رؤساء دول الجوار والمنطقة إلى البلاد.

واضاف أن نهج النظام الدبلوماسي الایراني يعتمد على السياسات العامة للنظام وتوجيهات وأوامر قائد الثورة الاسلامية سماحة اية الله السيد علي خامنئي وكذلك السياسة الخارجية للحكومة الثالثة عشرة.

وقال کنعاني ردا على ما ورد في المقال الأخير للرئيس الأمريكي جو بايدن حول أهداف زيارته لمنطقة غرب آسيا، والذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" قال: إذا اعتقد المسؤولون الأمريكيون أن بإمكانهم تبرير تداعيات أعمالهم التخريبية في المنطقة من خلال كتابة مقالات في الصحف، فهم مخطئون.

واضاف أن بایدن في هذه المقالة قال أن أحد أهداف زیارته هو مساعدة المنطقة على إرساء السلام والاستقرار فیها لكن نظرة سريعة إلى السياسة الخارجية الأمريكية تظهر أن هذه التصريحات تتعارض مع سياسات هذا البلد .

وفي مقال في صحيفة واشنطن بوست حمل عنوان "سبب زيارتي للسعودية"، زعم بايدن أن "إيران أصبحت معزولة حتى تعود إلى الاتفاق النووي لعام 2015". وقال إن" إدارته ستواصل زيادة الضغط الدبلوماسي والاقتصادي حتى تعود إيران إلى الامتثال للاتفاق".

يتبع..

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کنعاني : طهران أصبحت العاصمة الدبلوماسية في المنطقة