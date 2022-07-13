قاليباف: سياستنا البرلمانية والحكومية مبنية على تطوير التعاون مع دول الجوار

العالم - ايران

وحضر قاليباف والوفد المرافق له البرلمان الأوزبكي والتقى رئيس البرلمان "نور الدين جان إسماعيل أوف".

وأشاد قاليباف بحسن استضافة الوفد الإيراني بأوزبكستان، معربا عن أمله بأن تكون هذه الزيارة عاملا لتعزيز التعاون الثنائي بين حكومة وشعبي البلدين.

وتابع أن إيران لديها مائة عام من الخبرة في تشكيل البرلمان، لافتا إلى مدى فعالية البرلمان في تمتين العلاقة بين الحكومات وشعوبها.

وأكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن الإستراتيجية الرئيسية للبرلمان الإيراني هي تطوير التعاون الشامل مع دول الجوار في المنطقة خاصة الدول الإسلامية، قائلا: اليوم رأينا الظروف الجيوإستراتيجية والجيوسياسية للعالم تقتضي زيادة التواصل بين دول المنطقة.

وأشار إلى ظروف الحرب بين أوكرانيا وروسيا، مضيفا: إن مثل هذه الظروف تتطلب منا زيادة التعاون ويتعين على الدول المجاورة أن تعمق علاقاتها بشكل استراتيجي.

يتبع..